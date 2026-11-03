La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados todavía no logra un acuerdo para emitir la convocatoria con la que se elegirá a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo informó Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, quien explicó que el Partido Acción Nacional (PAN) propuso hasta ocho adiciones o condiciones para la publicación de la convocatoria.

“No, yo esperaba que hoy sacaran el acuerdo. Pero el PAN me propone creo que ocho adiciones o incorporaciones, algunas son disposiciones constitucionales, que sería complejo y difícil, y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/TlHcErv0aL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 3, 2026

Ante esta situación, el legislador adelantó que el acuerdo no se concretaría este martes 3 de noviembre, por lo que las negociaciones podrían extenderse más días de lo previsto.

Ricardo Monreal busca que la nueva presidencia del INE se elija por consenso

Al ser cuestionado sobre el método para elegir a la próxima presidenta del INE, Ricardo Monreal expresó su interés en que la designación se concrete por consenso, como se tiene previsto.

Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo, la elección podría realizarse mediante otros mecanismos, como la mayoría calificada, la insaculación en la Cámara de Diputados o, incluso, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Respecto a las propuestas del PAN, el legislador morenista señaló que conoce la estrategia del partido y que la respeta.

No obstante, indicó que las adiciones planteadas ya están siendo analizadas por otros integrantes de su bancada.

¿Cuándo se publicará la convocatoria para elegir a la presidenta del INE?

De acuerdo con los cálculos de Ricardo Monreal, si se logra alcanzar un consenso entre los grupos parlamentarios, la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE podría publicarse el próximo martes 10 de noviembre.

Cabe recordar que un primer borrador de la convocatoria ya contempla diversos requisitos para las personas interesadas en ocupar la presidencia del organismo electoral, entre ellos:

Ser ciudadana mexicana y no adquirir otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

Tener más de 30 años de edad al día de la designación.

Poseer título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años al día de la designación, así como contar con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar el cargo.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno, salvo que se trate de uno de carácter no intencional o imprudencial.

Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo que la ausencia haya sido por un periodo menor a seis meses y en cumplimiento de algún servicio de la República.

No haber sido registrada como candidata ni haber desempeñado un cargo de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación.

Sin embargo, todavía no se sabe si las ocho propuestas del PAN modificarán los requisitos o las condiciones contempladas en el primer proyecto de convocatoria.