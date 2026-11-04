La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la autoridad moral de Luis Carlos Ugalde, quien encabezaba el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) durante las elecciones presidenciales de 2006, luego de las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquellos comicios.

Durante su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 4 de noviembre, Sheinbaum señaló a Ugalde como el ejecutor del fraude electoral que, de acuerdo con sus declaraciones, habrían fraguado Vicente Fox y Felipe Calderón para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La mandataria también cuestionó su autoridad para hablar de democracia y recomendó consultar el libro “Así lo viví”, publicado por el exconsejero presidente del IFE en 2008, donde relata distintos acontecimientos relacionados con la elección presidencial.

“Y luego, él fue el articulador, el ejecutor del fraude electoral fraguado por el propio Vicente Fox y Calderón, él fue el ejecutor de ese fraude, entonces ¿qué calidad moral tiene?, ¿qué autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia?, ninguna. Nada más hay que leer partes de su libro, donde describe perfectamente todo esto e incluso dice cuando le habló Vicente Fox a la hora de la elección, cuenta muchas cosas, muy relevantes para el debate actual” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum señala que Luis Carlos Ugalde llegó al IFE por recomendación de Elba Esther Gordillo

Al retomar el tema de las elecciones de 2006, Claudia Sheinbaum recomendó leer el libro Así lo viví, de Luis Carlos Ugalde, al señalar que el exconsejero presidente del entonces IFE reconoció que llegó al Instituto por recomendación de Elba Esther Gordillo.

La presidenta recordó que, de acuerdo con el propio relato de Ugalde, su nombramiento contó con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no fue resultado de un consenso unánime.

Sheinbaum retomó un pasaje del libro en el que Ugalde narra cómo recibió la propuesta para encabezar el organismo electoral.

“Habría que leer el libro de Ugalde, se los recomiendo, ahí él reconoce. Fíjense, ahora, él ahora dice que tiene que ser un nombramiento de consenso de la nueva presidenta, y él reconoce que fue nombrado por el PRI y recomendado por Elba Esther Gordillo, lo reconoce en su libro, dice que Elba Esther Gordillo fue la que le dijo, oiga quieren que usted sea el próximo presidente del IFE y dice él, yo llegué con una mayoría, no llegué con unanimidad”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Luis Carlos Ugalde califica de irresponsables las declaraciones de Vicente Fox sobre las elecciones de 2006

Por su parte, Luis Carlos Ugalde calificó de irresponsables, desafortunadas y erráticas las declaraciones de Vicente Fox sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que el expresidente reconoció su intervención para evitar que Andrés Manuel López Obrador ganara los comicios.

En una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el exconsejero presidente del IFE recordó que desde hace casi 20 años ha señalado la responsabilidad de Fox en el entorno político que se generó durante aquella elección.

“Las declaraciones de Vicente Fox me parecen irresponsables, desafortunadas y erráticas. Desde hace casi 20 años he dicho que el presidente Fox fue irresponsable, tal como lo escribí en mi libro de 2008 titulado Así lo viví”. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces IFE

Además, Ugalde reconoció que Vicente Fox generó un entorno que calificó como “bastante tóxico” durante el proceso electoral, particularmente por el conflicto del desafuero y sus constantes declaraciones en contra de una posible victoria de López Obrador.

Incluso, señaló que el IFE, organismo que encabezaba en ese momento, tuvo que emitir un acuerdo en febrero de 2006 para impedir que el entonces presidente continuara pronunciándose sobre el tema.