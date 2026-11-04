José Medina, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se pronunció a favor de que se garantice un proceso transparente para elegir la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con López-Dóriga, José Medina planteó que la designación en el INE no debe responder únicamente a la decisión de una fuerza política, sino construirse mediante el consenso de todos los partidos.

José Medina pide transparencia y consenso en la elección de la nueva presidenta del INE

El presidente del CCE, José Medina, resaltó la importancia de garantizar un proceso transparente e incluyente en la Cámara de Diputados para la designación de la nueva presidencia del INE a través de un consenso.

Diputados siguen sin acuerdo para emitir convocatoria por presidencia del INE (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ante los señalamientos que enfrenta el INE por las presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei, José Medina dijo que es importante seleccionar a una persona con el perfil adecuado y experiencia en materia electoral.

Medina destacó que, además de elegir a quien encabezará el INE, es necesario recuperar las decisiones colegiadas, a fin de fortalecer su funcionamiento institucional y restablecer la confianza ciudadana.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de impulsar una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos, recordando que en las elecciones 2024, sólo el 62% de la lista nominal acudió a votar.

Por ello, José Medina consideró que la renovación de la presidencia del INE representa una oportunidad para fortalecer la institución y garantizar imparcialidad, transparencia y participación.

El posicionamiento del CCE se suma a las voces que han solicitado que el proceso de designación de la nueva titular del organismo electoral cuente con respaldo amplio y no sea resultado exclusivo de una mayoría legislativa.