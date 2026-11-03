Ricardo Monreal expresó su intención de alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas para definir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en lugar de recurrir a una votación por mayoría.

En entrevista con los medios, Monreal señaló que la definición de la nueva dirigencia del INE es un asunto de Estado, por lo que busca llegar a un acuerdo con el mayor respaldo posible, incluso, por unanimidad.

Monreal busca acuerdo para renovar presidencia del INE; quiere evitar elección por mayoría al tratarse de un asunto de Estado

Monreal explicó que esperaba que este martes se aprobara el acuerdo para definir a la nueva presidenta del INE, pero se presentaron más propuestas de la oposición, por lo que decidió ampliar el plazo de negociación.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Morena en la Cámara de Diputados le habría autorizado a continuar el diálogo con las distintas fuerzas políticas para intentar construir un acuerdo respecto al INE, por lo que se modifica el calendario ya previsto.

El diputado reconoció que existen dificultades para alcanzar un entendimiento, debido a la desconfianza entre los partidos políticos, derivada de las irregularidades y presuntos actos de corrupción.

Por ello, insistió en que le gustaría llegar a un acuerdo, aunque advirtió que, si las negociaciones fracasan, Morena y sus aliados podrían recurrir a la mayoría para sacar adelante el procedimiento.

Finalmente, Ricardo Monreal aclaró que la búsqueda de consensos no debe convertirse en un obstáculo para completar la integración del INE ni retrasar indefinidamente la convocatoria.