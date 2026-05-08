Isabel Díaz Ayuso anunció la cancelación de su gira por México tras acusar un presunto boicot impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el comunicado de la Comunidad de Madrid, “la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot”.

“En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión” Comunidad de Madrid

La presidenta de México sí ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid; sin embargo, resaltó que hay tanta libertad en el país que Díaz Ayuso puede hacer su gira sin ningún problema.

Isabel Díaz Ayuso acusa a Sheinbaum de boicotear su gira por México

A través de un comunicado, Isabel Díaz Ayuso aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum amenazó con clausurar el recinto donde se realizaron los Premios Platino del Cine Iberoamericano si permitían la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento” Comunidad de Madrid

Asimismo, acusó a la presidenta de usar su conferencia mañanera de llamar al boicot de sus eventos y señaló que “la ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa” por la visita de Isabel Díaz Ayuso.

“Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud” Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso cancela gira por México por boicot de Claudia Sheinbaum

Por otra parte, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum instauró un “clima de boicot” que crece por parte del gobierno federal, con lo que “obligó” a Isabel Díaz Ayuso a cancelar su gira por México.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid” Comunidad de Madrid

Asimismo, acusó que el gobierno de Claudia Sheinbaum “ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña” y calificó de insólito lo que considera amenazas a la representante política de Madrid.

“Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy” Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid sobre cancelación de gira de Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid)

Comunidad de Madrid sobre cancelación de gira de Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid)

¿Claudia Sheinbaum boicoteó gira de Isabel Ayuso?

A pesar de las acusaciones de la Comunidad de Madrid, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho ningún llamado a cancelar o intervenir en los eventos de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, sí la llamó “adoradora de Hernán Cortés”, al hacer referencia al evento privado en el que se buscaba reivindicar la figura del inversor español en 1519.

Asimismo, criticó a la derecha mexicana por invitarla para dichos eventos pero reiteró que existe libertad de expresión en México para que la presidenta de la Comunidad de Madrid se puede expresar sin censura.

Por otra parte, se presentó un evento en el que una regidora de Aguascalientes irrumpió en un evento donde se entregó la llave de la capital.

Sin embargo, se trató de una protesta contra el gobierno por la falta de agua y no contra la presencia de la madrileña.