Martí Batres, recordó las diversas enfermedades que trajeron los españoles y derivaron en cientos de muertes durante la Conquista, tras visita de Isabel Díaz Ayuso.

“Como las poblaciones indígenas no tenían inmunidad previa, las epidemias fueron devastadoras con alta mortalidad”. Martí Batres, director general del ISSSTE

Tal como escribió en redes el titular del ISSSTE, los españoles no sólo trajeron armas y caballos a América, sino enfermedades desconocidas para los pueblos originarios.

Sólo el pasado 5 de mayo, Isabel Díaz Ayuso defendió los “cinco siglos de mestizaje y amor” con España, quienes nos trajeron infraestructura, lengua y religión.

Martí Batres recuerda enfermedades de la Conquista tras visita de Isabel Díaz Ayuso

Mediante redes sociales, Martí Batres habló sobre las enfermedades infecciosas que trajeron los españoles durante la Conquista y que fueron devastadoras para los pueblos originarios:

Viruela

Sarampión

Tifoidea

Paperas

Difteria

Martí Batres recuerda enfermedades traídas por los españoles tras visita de Isabel Díaz Ayuso (Captura de pantalla)

De todas ellas, la más mortal llegó con Hernán Cortés a Tenochtitlán en 1520, que fue la viruela y afectó a gran parte de su población, ocasionando la muerte del entonces tlatoani Cuitláhuac.

Los pueblos indigenas no tenían defensas debido a que nunca antes estuvieron expuestos, lo que derivó e una transmisión explosiva, tal como definió Martí Batres.

Ya que había sobrepoblación y no existían conocimientos de contagio o de aislamiento, aunado al desplazamiento masivo de la Conquista.

Martí Batres resaltó también el número de muertes, que si bien no se tiene una cifra exacta, se estiman por conteo poblacional entre 15 a 20 millones, principalmente por las epidemias.

Isabel Díaz Ayuso no mencionó enfermedades españolas en los cinco siglos de amor

Si bien no mencionó el nombre de Isabel Díaz Ayuso, la publicación de Martí Batres se da tras su polémica visita, en la cual resaltó y defendió la Conquista española.

Fue durante el encuentro “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” que Isabel Díaz Ayuso defendió el mestizaje y los cinco siglos de amor.

Mencionó que España y México no deberían odiarse debido a que se comparten apellidos y “habría que ser muy zotes para odiarnos”, por lo cual señala que la libertad no acredita disculpa.

Ya que afirma, el idioma español se esparció por toda América, que nos une a España así como la religión y civilización que se observa en la educación.