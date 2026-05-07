La diputada española, Manuela Bergerot, llamó “vividora” y “fanática” a Isabel Díaz Ayuso por viajar a México con la intención de reivindicar “a un conquistador”.

Asimismo, comparó la cultura y trayectoria de la Presidenta de la Comunidad de Madrid con Claudia Sheinbaum, y aseguró que “ya quisiera” Ayuso tener el currículum de la presidenta de México.

México merece respeto: Diputada española critica viaje de Ayuso para reivindicar a Hernán Cortés

La diputada Manuela Bergerot, de la Asamblea de Madrid en España, criticó el viaje de Isabel Díaz Ayuso para reivindicar a Hernán Cortés y aseguró que México “merece respeto”.

Asimismo, la calificó de ser una vividora que quisiera “tener un cuarto del currículum” de Claudia Sheinbaum.

“México es un país soberano que merece respeto. Y les digo una cosa más: ya quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum” Manuela Bergerot, diputada española

Cabe señalar que Isabel Díaz Ayuso es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con un máster en Comunicación Política y Protocolo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum es licenciada en física con una maestría y un doctorado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, realizó una tesis doctoral en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California y ha sido investigadora titular de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Por otra parte, la diputada española aseguró que “hay que ser fanática” para viajar hasta dicho país para querer reivindicar a un conquistador medieval.

Asimismo, aseguró que la relación entre México y España tiene que ser de respeto mutuo y “no una performance colonial”.

“Miren, hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI. Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial” Manuela Bergerot, diputada española

#Nacional



La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la visita de Isabel Díaz Ayuso a #Mexico utilizando recursos públicos en actos de “propaganda ideológica” para reivindicar la figura de Hernán Cortés. Además, durante su intervención en la Asamblea de Madrid,… pic.twitter.com/YvM8XWkXxr — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 7, 2026

Diputada española llama hipócrita a Ayuso por visita a México

Por otra parte, la diputada española aseguró que México es un país soberano con una amistad con España que puede ser celebrada desde el apoyo que se dio a los españoles cuando “perdieron todo con el fascismo”.

“Señorías, México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos les cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España. Si le importan los vínculos con México y esa hermandad, lo que deberían hacer es rendir homenaje al exilio republicano” Manuela Bergerot, diputada española

Además, aprovechó para criticar las acciones de Isabel Díaz Ayuso, pues, “si les importan esos vínculos, deberían no oponerse a la regularización de personas migrantes” y apoyar a las mujeres trabajadoras de cualquier origen que quieren ser mujeres libres.