Claudia Sheinbaum criticó la presencia de Isabel Díaz Ayuso en México para reivindicar a Hernán Cortés, lo que calificó como un acto de ignorancia.

Desde su conferencia, la presidenta llamó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid “adoradora de Hernán Cortés” por querer reivindicar la figura de uno de los más crueles invasores de la historia.

“Traen a Ayuzo de Madrid, que es la derecha de España. Esa derecha de España qué reivindica y qué vino a reivindicar, nada más que se arrepintieron…venían a reivindicar a Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum critica invitación a “una adoradora de Hernán Cortés”

Claudia Sheinbaum criticó a la oposición, así como a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a México para una ceremonia para reivindicar a Hernán Cortés.

De acuerdo con la presidenta, Díaz Ayuso es “una adoradora de Hernán Cortés” que llegó a México con poco conocimiento de la historia de España, pues desde el reino español en el siglo XVI lo juzgó por las atrocidades cometidas en lo que actualmente es México.

Por otra parte, resaltó que en México se ha reivindicado, no solo a los pueblos originarios, sino a la dignidad del pueblo de México y reiteró que cuando esto sucede, “no hay nada que lo detenga”.

“Reivindicamos la dignidad del pueblo de México y cuando reivindicamos la dignidad del pueblo de México y se empodera el pueblo no hay nada que lo detenga, frente a eso lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló la ignorancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la historia de España y la memoria de Hernán Cortés como “uno de los más crueles invasores”.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum reaccionó al homenaje a Hernán Cortés que pretendía hacerse en la Catedral Metropolitana y terminó siendo un evento privado en Frontón México.

“Es importante debatir y que el pueblo de México decida. Difícilmente el pueblo de México va a querer a alguien que adore a Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum: “es de no creerse” la intención de reivindicar a Hernán Cortés de Ayuso

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que es “de no creerse” que Isabel Díaz Ayuso quisiera reivindicar a Hernán Cortés en México pese a las atrocidades que cometió.

La presidenta de México recordó que Hernán Cortés ordenó varias matanzas en los pueblos que conquistó desde su llegada a México e incluso esclavizó comunidades enteras para su beneficio.

De acuerdo con el juicio promovido durante el reino de Carlos I, se le juzgó por marcar con hierro incluso a niños de comunidades que esclavizó, en 1546 se ordenó la libertad de todos al considerar ilegal su privación de la libertad.