Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), está siendo investigado por irregularidades millonarias cometidas durante su paso por dicha institución.

Asimismo, se investiga la entrega de contratos a empresas fantasma por más de mil millones de pesos cuando trabajaba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Javier Tapia Santoyo, como:

¿Quién es Javier Tapia Santoyo?

¿Cuántos años tiene Javier Tapia Santoyo?

¿Cuál es el signo zodiacal de Javier Tapia Santoyo?

¿Javier Tapia Santoyo tiene esposa?

¿Javier Tapia Santoyo tiene hijos?

¿Qué estudió Javier Tapia Santoyo?

¿Cuál es la trayectoria de Javier Tapia Santoyo? y más

¿Quién es Javier Tapia Santoyo?

Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del IPN tiene una larga trayectoria como servidor público, pues ha ocupado diversos cargos al menos desde 2001.

Recientemente fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, hecho por el que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió su destitución.

¿Cuántos años tiene Javier Tapia Santoyo?

Javier Tapia Santoyo nació el 30 de septiembre de 1976, por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Javier Tapia Santoyo?

Ya que el cumpleaños de Javier Tapia Santoyo es el 30 de septiembre, el funcionario del IPN nació bajo el signo zodiacal de Libra.

¿Javier Tapia Santoyo tiene esposa?

Javier Tapia Santoyo sí tiene esposa; sin embargo, no se conoce cuál es su nombre o edad.

¿Javier Tapia Santoyo tiene hijos?

Se desconoce si Javier Tapia Santoyo tiene o no hijos.

¿Qué estudió Javier Tapia Santoyo?

Javier Tapia Santoyo es Licenciado en Economía por el IPN y maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, donde se graduó con Mención Honorífica.

Asimismo, tiene un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Universidad de la Sorbona de París en Francia.

¿Cuál es la trayectoria de Javier Tapia Santoyo?

La trayectoria de Javier Tapia Santoyo en el servicio público es extensa y, de acuerdo con su declaración de 2017 como funcionario del ISSSTE, su primer cargo público fue en 2001.

En dicho año fue jefe de departamento de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se mantuvo hasta 2004.

Asimismo, ha ostentado los cargos de:

Coordinador de áreas técnicas de la Dirección de Programación y Presupuesto de Salud, Educación y Laboral, de 2001 a 2002

Subdirector de Planeación y Organización de la Dirección de Programación y Presupuesto de 2004 a 2006

Subdirector de Investigación e Innovación de la Oficialía Mayor del sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de 2006 a 2007

Director de Programación y Organización de la Procuraduría Federal del Consumidor, de 2007 a 2008

Director General de la de Programación y Organización de la Procuraduría Federal del Consumidor, de 2008 a 2013

Director de Relaciones Públicas de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2013

Director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Economía, en 2014

Director General Adjunto de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de 2014 a 2015

Jefe de Departamento de Servicios Generales del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE, de 2017 a 2019

Tesorero General de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE, en 2019

Denuncian a Javier Tapia Santoyo ante la ASF; piden su destitución

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) a Javier Tapia Santoyo ante la ASF.

De acuerdo con la ACUEC, el funcionario que ha trabajado para el IPN y el ISSSTE habría cometido delitos como:

tráfico de influencias

cohecho

evasión fiscal

enriquecimiento inexplicable

falsificación de documentos

fraude en la asignación de contratos de aseo

Ante las investigaciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió su destitución al IPN, para evitar que pueda interferir con la investigación, así como alterar o eliminar evidencia en su contra.

Se trata de una investigación por un contrato de 2 mil 500 millones de pesos otorgado desde el IPN hasta 2028 a una empresa que forma parte del llamado Cártel de la limpieza.

Así como de contratos por insumos médicos otorgados entre 2019 y 2021 a empresas fantasma por mil 613 millones de pesos, cuando era Tesorero del ISSSTE.