Una jueza de control vinculó a proceso a Javier Tapia Santoyo por uso ilìcito de atribuciones y facultades cuando se desempeñó como funcionario del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
Reportes señalan que Javier Tapia Santoyo fue cesado de su cargo en la Secretaría de Administración y Finanzas del IPN a finales de noviembre de 2025 y, recientemente, fue vinculado a proceso.
Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del IPN, fue vinculado a proceso luego de haber sido cesado de su cargo por presuntas acusaciones de abuso de funciones y uso ilícito de facultades.
La FGR acusó a Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del IPN, de haber aprobado tres contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa fantasma, llamada Interacción Biomédica.
De acuerdo con la información, los contratos se otorgaron cuando Javier Tapia Santoyo se desempeñaba como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, antes de ingresar al IPN.
Pese a la vinculación de proceso, la juzgadora del caso no solicitó prisión preventiva para Javier Tapia Santoyo, pues la parte ofendida no demostró evidencia suficiente de riesgos de fuga.
La jueza dictó que Javier Tapia Santoyo no puede salir del país, por lo que debe entregar su pasaporte y visa y, además, debe acudir a firmar cada mes como medida cautelar.