Autoridades negaron entregar un amparo al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, señalado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Lo anterior, debido a que se consideró que el proceso penal en contra del exrector de la UAEH se encuentra ya en proceso de juicio oral, por lo que dejó sin efectos la petición.

Este martes 2 de diciembre, un tribunal Colegio resolvió negar la medida de amparo en favor de Gerardo Sosa Castelán, quien enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Un juez federal reiteró la validez de la causa penal, toda vez que el exrector de la UAEH es señalado de, a través de una sociedad contable, llevar a cabo operaciones ilegales por aproximadamente 58 millones de pesos.

No obstante, según argumentó su defensa, autoridades habrían violentado los derechos de Sosa Castelán, además de que el proceso penal no cumplía con los principios de imparcialidad.

Sin embargo, el tribunal confirmó que no existió vulneración a los derechos del exrector de la UAEH, por lo que se declaró la continuidad del juicio en contra del acusado, permaneciendo así bajo la medida de prisión preventiva

Tras esta resolución, será ahora el Tribunal de Enjuiciamiento quien deberá llevar a cabo el juicio oral en contra de Gerardo Sosa Castelán, con la finalidad de que se dicte sentencia condenatoria por los delitos que se le acusan.