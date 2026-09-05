Diego Sebastián Rosen, presunto responsable del multihomicidio de cuatro personas, entre ellas una menor de edad y una mascota, podría quedar libre tras un error en su detención.

Y es que Diego Sebastián Rosen, señalado también por fraude en la renta de propiedades a través de la empresa Nomad, ingresó este viernes 4 de septiembre de 2026 al penal de Barrientos cerca de las 10:00 a.m.

Este hecho podría ser utilizado por su defensa, debido a que al momento de su traslado a prisión en el Estado de México se habría vencido el plazo de 48 horas para que Diego Sebastián Rosen fuera presentado ante un juez de control.

¿Diego Sebastián Rosen quedaría en libertad por error en su detención? Esto se sabe

La defensa de Diego Sebastián Rosen buscaría obtener su libertad apelando puntualmente a un presunto error en la información de su detención.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el acusado fue detenido a las 9:25 horas del miércoles 2 de septiembre.

En este sentido, la defensa buscaría argumentar que al momento de su ingreso al penal de Barrientos, se estarían violentando los derechos de Rosen y solicitar así su inmediata libertad.

Diego Sebastián Rosen habría intentado sobornar a policías con 1.5 millones de pesos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

No obstante, de acuerdo con criterios estipulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las 48 horas de rigor comienzan a partir de que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público y no de su detención en sí.

Por tanto, la Fiscalía del Estado de México apelaría a esta situación, por lo que el argumento de la defensa podría ser rechazado y Diego Sebastián Rosen permanecería en prisión.

El juez de control encargado del caso podría imputar al acusado por delitos como: