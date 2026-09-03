El exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión contra su vinculación a proceso por la cual su juicio quedó frenado de manera temporal.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de México durante sesión extraordinaria, en la que se confirmó la suspensión definitiva que se emitió previamente.

Cabe destacar que el fallo que frena el juicio contra Ernesto Ruffo Appel no implica que los argumentos presentados por el exgobernador han sido declarados como válidos y que vaya a librar el proceso.

Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California (Especial)

Proceso contra Ernesto Ruffo por huachicol está en pausa; tribunal le otorgó suspensión

En sesión extraordinaria celebrada el 2 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de México confirmó por unanimidad otorgar una suspensión a Ernesto Ruffo Appel.

Lo anterior debido a que los magistrados respaldaron la resolución emitida previamente por el juzgador de distrito al desestimar los alegatos que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).

En particular, el proyecto declaró infundados los argumentos de la FGR, pues rechazó que exista un riesgo al interés social con el fallo que frena de manera temporal la causa por presunto huachicol.

Ante ello, el tribunal ratificó la medida que había sido tramitada ante el juez Daniel Marcelino Niño y que permitió detener la etapa intermedia del proceso en contra de Ernesto Ruffo Appel.

Es decir que la resolución detiene el proceso penal de manera temporal, lo cual implica que se impide la apertura del juicio oral hasta que se emita una sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Ernesto Ruffo Appel (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Ernesto Ruffo Appel no saldrá de prisión tras suspensión

Se debe resaltar que la suspensión definitiva otorgada a Ernesto Ruffo Appel no significa que sus argumentos hayan sido declarados válidos, ni que la justicia federal haya determinado su inocencia.

Además, el fallo del tribunal colegiado tampoco implica que el exgobernador acusado de huchicol vaya a salir del penal del Altiplano, donde continuará recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En cambio, la determinación solo permitirá frenar el procedimiento penal mientras se resuelve el juicio principal, evitando el avance a la etapa de juzgamiento sin juzgar el fondo de los delitos imputados.

Por tanto, el expediente por presunto huachicol continuará vigente ante las autoridades, a la espera de la sentencia que determine si concede o niega de manera definitiva la protección constitucional.