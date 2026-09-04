Diego Sebastián Rosen habría intentado sobornar a policías con 1.5 millones de pesos para que lo dejaran escapar, después de ser detenido por el asesinato de Jonathan Meléndez, su familia, una joven y su mascota.

“Cuando lo arrestaron los agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les ofreció un millón y medio de pesos en efectivo a cambio de que lo dejaran escapar” Carlos Jiménez, "C4"

Según esta versión, elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazaron el ofrecimiento, siguiendo el proceso legal contra Diego Sebastián Rosen y su chofer Gerardo “N”.

La nueva información también apunta a que el detenido planeó desde el principio el crimen, ya que momentos antes había comprado instrumentos para amagar a la familia de Jonathan Meléndez.

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. (@CamiloVIImx)

Diego Sebastián Rosen planeó con anticipación ataque a familia de Jonathan Meléndez

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Diego Sebastián Rosen confesó cada uno de los asesinatos, incluidos el del perro de la familia, al que habría matado primero porque “lo puso nervioso”.

El periodista detalló que el presunto agresor planeó el crimen con anticipación, enviando a Gerardo “N” —su chofer— a comprar guantes, cinta industrial y cinchos de plástico para “hacer un trabajo”.

“El ciudadano de origen argentino lo mandó a comprar cosas porque sabía qué iba a hacer, cosas como guantes para no dejar huellas en el lugar, cinta industrial color gris, con la que los amarró, cinchos de plástico y le dijo que porque iban a hacer un trabajo” Carlos Jiménez, "C4"

Gerardo “N” negó conocer las intenciones del detenido sobre asesinar a la familia de Jonathan Meléndez, pero admitió que, tras enterarse de lo ocurrido, de todas formas lo ayudó a escapar.

“Gerardo dice que él no sabía que los iban a matar, pero que después sí le dijo que los mató y esto es algo que lo inculpa porque a pesar de que él le confesó que ya los había matado y que él no participó en el asesinato, Gerardo no acudió a la autoridad e intentó escapar.” Carlos Jiménez, "C4"

Una vez que fueron detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, el agresor intentó ofrecer 1.5 millones de pesos para intentar escapar, lo cual fue negado, según el periodista.

Diego Sebastián Rosen habría intentado sobornar a policías con 1.5 millones de pesos (Especial)

Diego Sebastián Rosen detalló asesinato de familia de Jonathan Meléndez

Las autoridades estiman que los asesinatos ocurrieron entre las 6:00 y las 7:30 de la noche, y que las víctimas fueron maniatadas mientras Diego Sebastián Rosen exigía un disco duro con 30 millones de pesos en criptomonedas.

En el lugar, el primero en ser asesinado fue el perro, ya que, según la declaración atribuida al acusado, este “ya lo había desesperado” y luego “las cosas se salieron de control” contra el resto de la familia.

“El autor material confiesa cada uno de los crímenes, dice que al primero que asesinó fue al perrito de la familia porque andaba muy nervioso por la casa, lo desesperó y decidió asesinarlo.” Carlos Jiménez, "C4"

La mañana del viernes 4 de septiembre, Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N” fueron trasladados al penal de Barrientos, donde un juez determinará su situación jurídica por el multihomicidio.