Un tribunal federal decidió inhabilitar por 10 años a un ingeniero militar que participó en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras detectar irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante 2021.

Se trata de Omar René Martínez, quien se desempeñaba como ingeniero residente de obra Tipo 1 y subdirector de Área en la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades determinaron que el militar gestionó la renta de maquinaria pesada sin contar con un contrato previo, además de hacerlo con una empresa que no tenía permisos para participar en obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Por estos hechos, el tribunal resolvió imponerle una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, además de una multa de 6.8 millones de pesos, al considerar que sus acciones provocaron un daño al erario.

Ingeniero militar deberá pagar multa de 6.8 millones de pesos por irregularidades en el AIFA

De acuerdo con diversos reportes, es la primera vez que se sanciona a un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional por irregularidades relacionadas con la construcción del AIFA.

Según la resolución judicial, Omar René Martínez, quien fungía como residente del Frente 38 en la zona de servicios de apoyo a la operación, recibió maquinaria y equipo en la obra sin que existiera un contrato formal con la empresa proveedora.

La maquinaria comenzó a entregarse el 7 de junio de 2021, mientras que el contrato correspondiente se firmó hasta el 7 de septiembre del mismo año, es decir, tres meses después del inicio de la operación.

Además, la empresa encargada de rentar la maquinaria no contaba inicialmente con los permisos necesarios para prestar el servicio. Posteriormente, tras iniciar la operación, modificó su objeto social para intentar regularizar su situación.

Ante estas irregularidades, el tribunal determinó las siguientes sanciones:

Inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos

Multa por 6.8 millones de pesos

El órgano judicial consideró que hubo un daño al erario por ese mismo monto, debido a que el militar optó por rentar la maquinaria en lugar de establecer un contrato de arrendamiento con opción a compra, lo que habría generado un costo mayor para el proyecto.

Militar apela sanción por irregularidades en la construcción del AIFA

Por su parte, la defensa de Omar René Martínez apeló la decisión del tribunal federal, por lo que el caso será revisado por una instancia superior.

Entre los argumentos presentados, se señala que la Fiscalía Militar no encontró delitos que perseguir en la actuación del ingeniero.

Asimismo, la defensa sostuvo que el militar devolvió 120 millones de pesos sobrantes de los 500 millones que administró durante la construcción del AIFA.

De acuerdo con su declaración patrimonial de 2025, el militar reportó ingresos anuales netos por $1,619,860 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

719,860 pesos por remuneración anual neta derivada de su cargo público, incluyendo sueldos, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones después de impuestos.

900,000 pesos obtenidos por la venta de un vehículo BMW X4 modelo 2017.

El funcionario reportó cero ingresos en otras categorías como actividades industriales o comerciales, rendimientos financieros, servicios profesionales o consultorías.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa, a la espera de que una instancia superior determine de forma definitiva si el militar deberá cumplir con las sanciones impuestas por la contratación irregular de maquinaria durante la construcción del AIFA.