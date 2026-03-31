Aerus inaugura ruta aérea AIFA-Morelia-Uruapan

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) continúa ampliando su conectividad aérea con la inauguración de una nueva ruta AIFA-Morelia-Uruapan, operada por la aerolínea Aerus.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre la apertura de esta conexión que permitirá fortalecer la movilidad aérea hacia Michoacán, además de ampliar las opciones de traslado para los pasajeros que utilizan el AIFA.

Con esta nueva conexión, el AIFA alcanza las 40 rutas nacionales operadas, consolidándose como una alternativa dentro del sistema aeroportuario del Valle de México.

La ruta AIFA-Morelia-Uruapan permitirá a los pasajeros viajar directamente hacia el estado de Michoacán sin necesidad de realizar escalas en la Ciudad de México (CDMX), lo que representa una opción de transporte más rápida y eficiente.

Frecuencia de la nueva ruta aérea AIFA-Morelia-Uruapan de Aerus

De acuerdo con el AIFA en su comunicado, la nueva ruta AIFA-Morelia-Uruapan (NLU-MLM-UPN) contará con seis frecuencias semanales.

Esta conexión busca fortalecer la conectividad regional y facilitar el traslado de pasajeros que viajan a Michoacán por turismo, negocios o actividades comerciales, lo que podría impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha exacta de inicio de operaciones de esta nueva ruta aérea de Aerus, aunque se perfila como una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del país.

AIFA busca consolidarse como alternativa aeroportuaria en México

En el mismo comunicado, el AIFA aseguró que continúa trabajando para ampliar su red de rutas y consolidarse como una alternativa eficiente y moderna dentro del sistema aeroportuario del Valle de México.

Asimismo, el aeropuerto reafirmó su compromiso con el desarrollo de la aviación nacional y el fortalecimiento de la economía, mediante la expansión de sus conexiones y servicios en beneficio de los usuarios.