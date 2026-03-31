De cara al Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) da la bienvenida a Goliat, el nuevo integrante de escuadrón canino.

Goliat es un perro de apoyo emocional, cuya calma, ternura y simpatía, acompañará a los pasajeros que enfrenten desafíos de salud mental, a fin de mejorar su experiencia y hacer de ella algo inolvidable.

El pequeño perro labrador fue presentado en las redes sociales del AIFA.

Goliat, nuevo integrante de Escuadrón Canino, del AIFA (@aifaaero / X)

Goliat, perro de apoyo emocional en el AIFA

Goliat llega al AIFA como parte de la iniciativa Escuadrón Canino de Apoyo Emocional, la cual está integrada por caninos de la Guardia Nacional.

Por lo que en todo momento, Goliat estará acompañado de personal especializado encargado de asistir a personas con ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático o fobias.

Mediante el escuadrón canino, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles busca proyectar un espíritu humano, amable y de acompañamiento previo y durante el Mundial 2026.

Los perros de apoyo emocional se distinguirán por unos chalecos y el uniforme de su cuidador, quien será un elemento de la Guardia Nacional.

El Escuadrón Canino de Apoyo Emocional está integrado por:

Goliat

Delta

Mamut

Marshall

Tacho

Boicot (Guía del escuadrón).

Boicot de Escuadrón Canino de Apoyo Emocional (@aifa_aeropuerto / Instagram)

Este programa también incluye seguimiento veterinario, por lo que se garantiza el bienestar de los cachorros.

Hasta el momento de su implementación, autoridades aeroportuarias reportan una respuesta favorable por parte de los pasajeros sin distinción.

Aunque esta iniciativa es parte de un programa piloto, no se descarta su implementación en otros aeropuertos del país.

Cabe mencionar que este servicio no tiene ningún costo y aunque está dirigido para personas que se tensan al momento de saber que abordarán a un avión, los caninos tienen la misión de ser obedientes, adorables y sociables con todos los usuarios del AIFA.