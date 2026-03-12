El director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) calcula que, para 2032, el puerto aéreo habrá cumplido su objetivo, desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Isidoro Pastor Román, director del AIFA, dijo en entrevista con López-Dóriga que el proceso de despresurizar el AICM se está cumpliendo de forma gradual conforme al programa establecido

Director de AIFA espera desaturación total del AICM para 2032

De acuerdo con la información, el plan contempla que la infraestructura del AIFA alcance su máxima capacidad en el año 2032, reduciendo significativamente la afluencia de usuarios en el AICM.

Isidoro Pastor Román detalló que, al cierre de 2025, el AIFA registró un tráfico de 7 millones 509 mil pasajeros, superando la meta de ese año y confirmando que se encuentran en la ruta para llegar al límite de su capacidad en 2032

Hasta el momento, el AIFA opera 39 rutas nacionales y cinco internacionales, sin embargo, un problema constante en el aeropuerto, es la frecuencia de los vuelos, por lo que es menos utilizado.

El director del AIFA señaló que existe un retraso global en la entrega de aeronaves nuevas y en la reparación de componentes mayores, lo que limita la disponibilidad de aviones para incrementar las frecuencia de las rutas.

Pese a lo anterior, Isidoro Pastor Román destacó que el AIFA ya es rentable financieramente desde su segundo año de operación, por lo que cumplirá la meta de desaturar el AICM para 2032.