DHL quiere continuar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), descartando su regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, explicó las razones de la empresa para mantenerse en el AIFA.

DHL no quiere regresar al AICM, quiere quedarse en el AIFA

En entrevista para la revista Expansión, el CEO de DHL Express México, Antonio Arranz, aseguró que los planes de la empresa de paquetería y envíos es quedarse en el AIFA, pues “regresar al AICM ni de locos”.

Declaró que en el AICM no contaban con el suficiente espacio ni la capacidad que hoy tienen en el AIFA, pues desde 2020, DHL buscaba ampliar sus operaciones y encontraron la oportunidad en el nuevo Aeropuerto de México.

DHL busca ampliar su concesión en el AIFA (Shutr / Unsplash)

Tras su decisión de mudarse al AIFA, DHL pasó de tener una capacidad de mil 500 m² a un almacén de 10 mil m²; además, hoy operan tres vuelos diarios, siendo México un país clave en la red global de DHL.

Asimismo, Arranz aseguró que gracias a que DHL apostó desde temprano por operaciones en el AIFA en vez del AICM, pudieron crecer, fortalecer la conectividad internacional y consolidar a México como hub logístico estratégico .

Es por eso que ahora DHL busca ampliar su concesión —la cual actualmente es de 10 años en el AIFA con la posibilidad de iniciar su renovación tres años antes de que concluya— e incluso han pensado en la posibilidad de traer aviones de mayor capacidad en el futuro.

De hecho, Arranz reveló que ya le planteó la idea a la presidenta Claudia Sheinbaum de extender su concesión por 20 años.