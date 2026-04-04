Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, el joven que desapareció en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa, sostuvo que el informe de la ONU confirmaría que su caso no es aislado.

“Lo que le pasó a mi hijo no es un caso aislado. No es un error. No es una excepción” Madre de Carlos Emilio

Por medio de sus redes sociales, la mujer denunció que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU demuestra que la ausencia de Carlos Emilio forma parte de una crisis grave, sistemática e inaceptable.

Mamá de Carlos Emilio rechaza nuevos videos de la Fiscalía de Sinaloa (Rafael Palacios vía X)

Madre de Carlos Emilio respalda el patrón de desapariciones definido por la ONU

En torno al posicionamiento de la ONU en materia de Desaparición Forzada, la madre de Carlos Emilio defendió el apartado donde se asegura que la crisis de desapariciones en México podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Más allá de los términos legales, la madre buscadora señaló que esto significa que el caso de Carlos Emilio no es un error, pues significa que hay un patrón en su desaparición que se replica en miles de familias.

“Significa que hay un patrón, que hay miles de familias viviendo este mismo infierno, y que el Estado tiene responsabilidad” Madre de Carlos Emilio

Destacó que el Estado tiene responsabilidad en la ola de desapariciones, no por ser un cómplice directo, sino por no hacer lo suficiente, no investigar y dejar a las familias a su suerte.

“Yo soy una de esas madres. Cuando dicen que hay más de cien mil personas desaparecidas, están hablando también de mi hijo, de Carlos Emilio… pero para mí él no es una cifra. Es mi hijo", apuntó.

ONU alerta por crisis de desaparecidos en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Desaparición en México es un delito de lesa humanidad: madre de Carlos Emilio

La madre de Carlos Emilio sostuvo que el hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas atrajera los casos de desaparición en México significa que la situación ha llegado a un nivel tan grave que el mundo tiene que intervenir.

Y yo me pregunto: ¿cuánto más tenía que pasar para que esto se reconociera así? Porque nosotras, las madres, lo hemos sabido desde el primer día"

Subrayó que cuando se habla de lesa humanidad, se está hablando de lo más grave que puede pasarle a una sociedad; “y hoy, eso, es lo que estamos viviendo. Y en medio de todo eso, está mi hijo Carlos”.