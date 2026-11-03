El INE votó en contra de los perfiles propuestos para los Organismos Públicos Locales (OPLEs) de Guerrero y Oaxaca, presentados por Guadalupe Taddei antes de su renuncia; habrá nuevo proceso de selección.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sometieron a discusión urgente las designaciones en sesión extraordinaria, después de que fueran retiradas de la sesión del 29 de octubre.

Durante la discusión, los representantes de los partidos políticos también externaron su preocupación frente a los cuestionamientos sobre Guadalupe Taddei, por lo que exigieron perfiles íntegros.

INE frena propuestas de Guadalupe Taddei para los OPLEs de Guerrero y Oaxaca

Mediante un comunicado, el Consejo General del INE declaró como desiertas las consejerías electorales de los OPLEs correspondientes a Guerrero y Oaxaca, ya que no consiguieron la mayoría calificada de ocho votos.

El INE señaló que al proceso de selección se recibieron 216 solicitudes de registro, 120 para Guerrero y 96 en Oaxaca, de los cuales 172 presentaron su examen de aplicación.

INE frena propuestas de Guadalupe Taddei para los OPLEs de Guerrero y Oaxaca (INE)

Estos son los perfiles propuestos por Guadalupe Taddei para las consejerías de los OPLEs de Guerrero y Oaxaca, con el número de votos en contra:

Guerrero con 10 consejeros en contra:

Víctor de la Paz Adame

Brenda María Ayala Terrazas (cercana presuntamente a la asesora de la exsecretaria ejecutiva)

Oaxaca, con 9 votos en contra excepto por el consejero Uuc-kib Espadas:

Flor Angélica Enríquez

Durante la discusión, los consejeros buscaron determinar la idoneidad de los perfiles; sin embargo, la mayoría se dijo en contra de las propuestas, aunado a los cuestionamientos de cercanía con funcionarios de Guadalupe Taddei.

Derivado de la declaratoria del INE, se iniciará un nuevo proceso de selección para las OPLEs, pero con una reforma al mecanismo de evaluación y con declaraciones que descarten conflictos de interés.

INE frena propuestas de Guadalupe Taddei para los OPLEs de Guerrero y Oaxaca (INE)

Consejeros que aprobaron propuestas de Guadalupe Taddei votaron en contra

Anteriormente se había mencionado que previo a su salida del INE, Guadalupe Taddei presentó al menos 22 propuestas de designación que fueron aprobadas por la Comisión de Vinculación con unanimidad, integrada por:

Además de las consejerías de Guerrero y Oaxaca, Guadalupe Taddei propuso cuatro presidencias y otras 16 consejerías para los OPLEs, para que sólo Baja California Sur y Tamaulipas quedaran sin designación.

El consejero Uuc-kib Espadas explicó en este sentido que se mantuvieron dichas propuestas por los plazos establecidos, pero se podría dar un nuevo análisis debido a los señalamientos recientes que siguen bajo investigación.