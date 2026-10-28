Blanca Cruz, designada como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló cómo se enteró de la renuncia de Guadalupe Taddei durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

“Tuvimos la manera de enterarnos de la renuncia prácticamente al mismo tiempo que se estaba difundiendo el boletín de prensa que emitió Comunicación Social” Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

La consejera presidenta provisional del INE aseguró que se enteró de la salida de Guadalupe Taddei a través del mismo boletín de prensa que se difundió a los medios de información, sin que hubiera una comunicación directa con ella y porque se salió del grupo de WhatsApp.

Además, recordó que el boletín también fue compartido en el grupo de WhatsApp que mantenían las consejeras y los consejeros electorales.

Según explicó, ese fue todo el mensaje que recibieron por parte de Taddei, sin ninguna comunicación adicional. Posteriormente, la exconsejera presidenta se salió del grupo.

Blanca Cruz revela cómo avanza la transición en el INE tras la salida de Taddei

Durante la misma entrevista, Blanca Cruz explicó cómo se lleva a cabo el proceso de transición entre la gestión de Guadalupe Taddei y la presidencia provisional del INE.

De acuerdo con Cruz, el proceso de entrega-recepción se realiza a través de la Secretaría Ejecutiva, el personal de la Presidencia y con la intervención del Órgano Interno de Control y Evaluación (OIC).

La consejera presidenta provisional señaló que, desde la salida de Taddei, dejó de tener contacto con ella y que esa comunicación tampoco se ha retomado durante el periodo de transición.

Blanca Cruz invita a presentar denuncias contra la gestión de Taddei en el INE

Por otra parte, Blanca Cruz fue cuestionada sobre la posible recepción de denuncias relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Al respecto, señaló que no ha recibido directamente este tipo de acusaciones, aunque no descartó que pudieran existir denuncias anónimas enviadas por correo electrónico.

Explicó que cualquier señalamiento específico deberá revisarse de manera puntual, como parte de la evaluación del funcionamiento de las distintas estructuras y áreas del instituto.

Por ello, invitó a quienes cuenten con información o tengan alguna denuncia relacionada con la gestión del INE a presentarla con confianza.