La Fiscalía General del Estado de Baja California cateó una bodega vinculada al padre de Meghan Markle; el lugar quedó bajo investigación, ya que se presume que almacenaba pornografía infantil.

La noche del 31 de octubre se realizó un cateo en una bodega ubicada en Tijuana, la cual quedó bajo el resguardo de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE por las unidades de almacenamiento que se hallaron en el lugar.

Investigan bodega vinculada al padre de Meghan Markle

La bodega ubicada en el residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana, fue cateada por orden de un juez. La investigación fue realizada por elementos de la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata.

Personal de la Fiscalía encontró revistas y videos VHS; el lugar estaba abandonado desde hace 2 años.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle (Especial )

Según una investigación del medio británico Daily Mail, encontraron fotos de mujeres asiáticas desnudas y revistas con material de abuso a menores.

Integrantes de la Guardia Nacional arribaron a la bodega con el número 22 y cerca de las 11:00 p.m. iniciaron el cateo, tras cuatro horas los elementos se retiraron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente que los objetos encontrados en la bodega estén relacionados con algún delito.

Thomas Markle es investigado en Filipinas por presunto abuso

El padre de Meghan Markle vivió varios años en México y en 2025 se trasladó a Filipinas; fue el hijo de Thomas Markle quien lo denunció en este país tras encontrar material que mostraba abuso sexual infantil.

Filipinas inició una investigación para determinar el contenido y esclarecer si existen elementos para detener a Thomas Markle.

Las acusaciones contra Thomas Markle fueron informadas a autoridades estadounidenses, pero no se ha revelado si presentarán cargos contra el padre de la duquesa de Sussex.