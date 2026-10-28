Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que solicitará al próximo titular del organismo mantener las decisiones colegiadas y evitar las designaciones unilaterales desde la presidencia.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Cruz respondió si pediría a quien sea elegido por la Cámara de Diputados para encabezar el INE que mantenga una dinámica de decisiones colegiadas dentro del instituto.

“Por supuesto, podríamos hacerlo públicamente, esa solicitud de que sea una dinámica que en este tiempo vamos a tener de manera cotidiana y que es algo deseable y sano para la institución, y pedirle que se sume a ese compromiso que tendremos las 11 consejerías en ese momento que estemos completos”. Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

Cabe recordar que, en una conferencia de prensa, Blanca Cruz anunció el fin de las designaciones unilaterales desde la presidencia del INE, con el objetivo de impulsar la toma de decisiones colegiadas mediante el consenso o la mayoría.

Este anuncio ocurre tras la transición en la dirección del Instituto y en medio de iniciativas legislativas impulsadas por partidos de oposición para modificar de manera permanente las atribuciones de la presidencia del organismo.

Blanca Cruz promete recuperar la colegialidad en el INE

En sus declaraciones, Blanca Cruz aseguró que el INE continuará tomando decisiones de manera colegiada para fortalecer al Consejo General, máximo órgano de dirección del Instituto.

Pese a la polémica generada por la salida de Guadalupe Taddei, la consejera presidenta provisional señaló que esta situación representa una oportunidad para fortalecer la discusión interna, mejorar la toma de decisiones y asumir responsabilidades compartidas entre las consejerías.

“Vamos a seguir tomando decisiones colegiadas, que regresemos la fortaleza de la colegialidad al máximo órgano de dirección del INE, que es el Consejo General, y que esto lo veamos como una oportunidad de fortalecer la discusión, la toma de decisiones, pero también de asumir corresponsabilidades”. Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

Blanca Cruz asegura que habrá diálogo abierto entre las consejerías del INE

La consejera presidenta provisional del INE también destacó que el instituto deberá tomar numerosas decisiones en los próximos meses que estarán marcados por la elección de un nuevo titular y el arranque del proceso electoral 2027, por lo que consideró necesario contar con un órgano colegiado sólido y fortalecido.

Asimismo, afirmó que la transición en la presidencia representa una oportunidad para garantizar el respeto a la colegialidad, mantener vigente este principio y promover el diálogo abierto entre las consejerías.