La confrontación entre el Gobierno federal y la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral escaló un nuevo nivel luego de que Claudia Sheinbaum exigiera revisar a fondo el manejo administrativo del INE.

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del Pueblo de México, hay que decirlo así. ¿Cómo fue electa Guadalupe Taddei? ¿Por el presidente de las República? No. Fue electa por el Congreso de la Unión a partir de una tómbola.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de octubre de 2026, la presidenta de México sostuvo que cualquier posible irregularidad debe investigarse sin excepción y llamó a realizar auditorías tanto a la administración de Guadalupe Taddei como a periodos anteriores del INE.

Además, Claudia Sheinbaum planteó revisar los esquemas de contratación relacionados con material electoral y defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la autoridad electoral.

Sheinbaum pide auditoría a Guadalupe Taddei y al INE

Tras asegurar que “Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México”, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una auditoría profunda a la gestión de Taddei tras su renuncia, así como a administraciones anteriores del organismo electoral y a instituciones electorales locales.

También rechazó que Andrés Manuel López Obrador haya avalado la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, y señaló que su designación se realizó mediante un sorteo.

Sheinbaum también criticó el papel de las empresas intermediarias que, durante años, han obtenido contratos para suministrar material electoral mediante licitaciones que, según sus señalamientos, deben revisarse.

Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

La mandataria planteó que Talleres Gráficos del Estado produzca la mayor parte de la papelería electoral, con el objetivo de revisar cómo se utilizan los recursos públicos destinados a estos insumos, siendo ahora responsabilidad de Blanca Cruz, la nueva presidenta interina provisional.

Asimismo, Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno no encubrirá posibles irregularidades, independientemente de quiénes estén involucrados.

“Si se encuentra una irregularidad, se actúa; eso no quiere decir nunca que nosotros vamos a tapar una irregularidad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con estas declaraciones, Sheinbaum puso el foco en la gestión de Guadalupe Taddei frente al INE y en la necesidad de esclarecer posibles anomalías en la contratación de servicios y materiales electorales.