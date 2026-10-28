Consejerías del INE buscan fortalecer la confianza ciudadana durante la transición

Las diez consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron una serie de acuerdos para fortalecer la confianza ciudadana durante la etapa de transición, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei.

Al presentar la postura conjunta, Blanca Cruz, presidenta interina del INE, aseguró que el organismo está preparado para cumplir con su responsabilidad de organizar elecciones libres, auténticas y transparentes.

El INE está de pie, trabajando y plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de organizar elecciones. Blanca Cruz, presidenta interina del INE

Consejerías del INE apuestan por transparencia y rendición de cuentas para recuperar confianza ciudadana

A través de un comunicado, las consejerías del INE anunciaron el inicio de una etapa de transición institucional basada en la colegialidad, la continuidad operativa y la rendición de cuentas.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, la ahora presidenta interina enfatizó que “el INE no depende de una sola persona”, sino de sus procedimientos, su personal profesional y las decisiones que adopta el Consejo General.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

Por lo anterior, subrayó la importancia del diálogo y los acuerdos entre las consejerías para conducir esta nueva etapa de transición, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en el INE.

Las consejerías habrían llegado a un acuerdo para aplicar medidas específicas en la transición; entre ellas, la revisión de los cargos de decisión institucional a fin de evaluar su funcionamiento.

Asimismo, las consejerías acordaron promover la cooperación institucional para contribuir a las investigaciones relacionadas con posibles conductas indebidas de personas servidoras públicas señaladas.

Las consejeras y los consejeros aseguraron que las actividades preparatorias del Proceso Electoral 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y procedimientos establecidos.

Finalmente, reiteraron que los próximos comicios se organizarán con transparencia, legalidad e imparcialidad, con el propósito de brindar certeza a la ciudadanía durante cada etapa del proceso electoral.

(@INEMexico)

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