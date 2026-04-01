El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Roberto Velasco Álvarez encabece la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al destacar la solidez de la política exterior mexicana.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre económica, el legislador reconoció también la labor del actual canciller, Juan Ramón de la Fuente, a quien calificó como un referente de la diplomacia nacional.

Antonino Morales destaca continuidad en la política exterior de México

Morales Toledo subrayó que Juan Ramón de la Fuente ha conducido la política exterior con altura, lealtad y apego a principios fundamentales, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la solución pacífica de controversias.

En este sentido, expresó su respaldo a la propuesta de que Roberto Velasco Álvarez asuma la titularidad de la Cancillería, al considerar que garantiza la continuidad de una política exterior basada en el diálogo, la fraternidad y la paz.

El senador afirmó que, en un escenario global complejo, la gestión de De la Fuente deja una huella de responsabilidad internacional, mientras que el posible nombramiento de Velasco permitiría fortalecer la presencia de México en el ámbito diplomático.

Asimismo, enfatizó que esta decisión contribuirá a mantener una política exterior alineada con la visión del gobierno federal, centrada en la cooperación internacional y el bienestar global.