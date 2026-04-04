Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, acusó omisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras su informe presentado sobre los desaparecidos en México.

Mediante un pronunciamiento a través de sus redes sociales, Laura Itzel Castillo manifestó su rechazo ante las conclusiones presentadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual considera que hay una crisis en México con más de 132 mil personas desaparecidas.

Laura Itzel Castillo rechaza informe de la ONU sobre desaparecidos en México; acusa falta de acción al comparar con conflictos internacionales

Laura Itzel Castillo acusó a la ONU de ignorar deliberadamente las actualizaciones y los progresos reportados por el gobierno mexicano en materia de seguridad, a pesar de que el informe califica la situación de las desapariciones en el país como delitos de lesa humanidad.

Además, alineándose con la postura de otros integrantes de su bancada de Morena, señaló que el documento de la ONU carece de un análisis profundo sobre la realidad nacional en materia de desapariciones.

Laura Itzel Castillo señaló que resulta contradictorio que el propio comité refleje la inexistencia de una política de Estado para cometer desaparición forzada y, simultáneamente, solicite que el expediente de México sea analizado por la Asamblea General de la ONU.

Laura Itzel Castillo rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Senadores. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Para la presidenta del Senado, este tipo de evaluaciones internacionales demuestran una falta de rigor técnico que podría facilitar intereses injerencistas.

En su opinión, estas acciones no contribuyen genuinamente al fortalecimiento de las instituciones ni a la protección efectiva de las víctimas, sino que generan un clima de desconfianza sobre la imparcialidad del sistema multilateral.

Finalmente, la senadora denunció lo que considera un doble rasero por parte de la ONU. Esto al comparar la celeridad con la que se juzga a México frente a la pasividad mostrada en conflictos internacionales de gran escala como lo ocurrido entre Israel y Palestina.