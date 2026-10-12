El huracán Simón mantiene en alerta a Sinaloa ante el pronóstico de lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado, debido a su posible aproximación a las costas de la entidad en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Simón tocaría tierra en costas de Mazatlán, Sinaloa, durante la mañana del jueves 15 de octubre, pero las lluvias iniciarían desde este martes.

Huracán Simón pone en alerta a Sinaloa ante pronóstico de lluvias torrenciales y oleaje elevado

Fabián Vázquez, director del SMN, informó que se prevé que el huracán Simón llegué a Sinaloa este jueves, luego de que el sobrevuelo de un avión cazahuracanes cambió ligeramente la trayectoria del sistema.

Huracán Simón cambia de trayectoria: SMN señala al avión cazahuracanes (Captura de pantalla)

Dado el desplazamiento del huracán Simón, habrá lluvias leves desde este martes 13 de octubre, aunque las precipitaciones comenzarán a intensificarse durante el miércoles y su punto más severo será el jueves.

Durante el miércoles y jueves se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm y, para un periodo de tres días, se pronostican lluvias torrenciales acumuladas de 150 a 250 mm, concentrados en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit.

Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones en zonas vulnerables, por lo que se mantiene el seguimiento de la evolución del fenómeno meteorológico.

Entre los efectos previstos por el SMN destacan los vientos sostenidos de aproximadamente 170 km/h y rachas superiores a los 200 km/h, conforme el huracán se aproxime a tierra cerca de Mazatlán.

Asimismo, el desplazamiento del huracán generará oleaje elevado durante la semana, lo que podría representar un riesgo para las comunidades costeras, la navegación y las actividades marítimas.