El huracán Simón modificó ligeramente su trayectoria después de que un avión cazahuracanes sobrevolara el ciclón, lo que obligó a ajustar los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fabián Vázquez, director del SMN, explicó que Simón ha sido un reto para los modelos de pronóstico debido a los cambios registrados en su trayectoria, que ahora amenaza con impactar en Sinaloa.

SMN afirma que sobrevuelo de avión cazahuracanes cambió la trayectoria prevista de Simón

El SMN afirmó que el cambio de trayectoria de Simón permitió que el huracán no afectara directamente al centro. Aunque el fenómeno sí impactó en la zona prevista, la intensidad no fue la pronosticada.

Huracán Simón cambia de trayectoria: SMN señala al avión cazahuracanes (Captura de pantalla)

Ante esta situación, Fabián Vázquez, director del SMN, reveló que el cambio de trayectoria de Simón se dio gracias al sobrevuelo de un avión cazahuracanes. El ciclón se alejó de las costas de Jalisco

Tras alejarse de Jalisco y pasar cerca de las Islas Marías, la trayectoria de Simon apunta hacia el norte-noroeste, amenazando las costas de Nayarit y Sinaloa con previsión de impacto cerca de Mazatlán.

Actualmente, el huracán Simón se mantiene como categoría 2, con vientos sostenidos de entre 160 y 195 km/h y, aunque descenderá a categoría 1 la mañana del martes 13 de octubre, volverá a intensificarse.

Simón podría tocar costas de Sinaloa este jueves como huracán categoría 2

Fabián Vázquez dijo que se espera que Simón llegue a las inmediaciones de Mazatlán, Sinaloa, durante la mañana del jueves 15 de octubre, nuevamente como huracán categoría 2.

Para ese momento, se estiman vientos sostenidos de 170 km/h y rachas superiores a los 200 km/h, condiciones que podrían representar riesgos para las comunidades cercanas a la costa.