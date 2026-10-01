El huracán Rachel provocó condiciones de fuerte oleaje en su paso por Puerto Vallarta, Jalisco, donde la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre del puerto por precaución y seguridad de la población.

A través de redes, se han difundido imágenes del comportamiento del mar en Puerto Vallarta por el huracán Rachel. Los videos muestran grandes olas y el paso del agua a la zona donde circulan las personas.

Semar cierra Puerto Vallarta por grandes olas tras paso del huracán Rachel

Ante los efectos del huracán Rachel, la Semar informó sobre el cierre de diversos puertos del Pacífico Mexicano y llamó a extremar precauciones ante las condiciones que se presentan en el mar.

Entre los puertos cerrados se encuentra el de Vallarta, cuyo malecón se llenó de agua tras una jornada de grandes olas y mucho viento.

Huracán Rachel provoca grandes olas en Puerto Vallarta; Semar cierra el puerto (Captura de pantalla)

La Semar contempla el cierre de otros puertos como:

San Blas, Nayarit

La Paz, Baja California

Cabo San Lucas, Baja California

San José del Cabo, Baja California

Manzanillo, Colima

Barra de Navidad, Jalisco

Nuevo Vallarta, Nayarit

La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Altata, Sinaloa

Teacapán, Sinaloa

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y aplicar las medidas de precaución correspondientes debido a las condiciones generadas por el huracán Rachel.

Semar recomendó extremar precauciones en actividades de navegación, portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa, con el objetivo de reducir riesgos ante las condiciones adversas en las zonas costeras.