El huracán Polo se debilitó y descendió a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa su desplazamiento frente a Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pese a su degradación, el ciclón todavía representa un riesgo por sus fuertes vientos, lluvias y oleaje elevado.

“Esta mañana, Polo se encuentra como Huracán categoría 3 en la escala Saffir Simpson.” Conagua

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de este domingo 27 de septiembre, el centro del huracán Polo se ubicó a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro.

El huracán Polo avanzaba hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

Huracán Polo se degrada a categoría 3 en Baja California Sur (@conagua_clima / X)

Huracán Polo mantiene alerta en Baja California Sur

Aunque el huracán Polo perdió intensidad y bajó a categoría 3, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia debido a los efectos que puede provocar en la península. El fenómeno podría generar lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur.

La información difundida por Conagua y retomada por medios, señala que el ciclón continuará acercándose a la península mientras se espera que siga debilitándose gradualmente.

También reportó que el huracán Polo podría ubicarse a unos 470 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de alrededor de 185 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, particularmente en las zonas costeras de Baja California Sur, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.