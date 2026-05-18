Ante la amenaza de una huelga nacional y bloqueos en diez estados de la República Mexicana por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la administración de Claudia Sheinbaum buscará dialogar con los maestros.

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum se dijo enterada de la movilización que la CNTE planea llevar a cabo el próximo primero de junio, día en que iniciará el Mundial 2026.

Despreocupada, aseguró que no son todos los maestros sino unos maestros los interesados en manifestarse.

Por lo que mediante mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de la Educación Pública (SEP) se atenderán sus demandas.

¿CNTE podrá arribar al Zócalo durante en Mundial 2026?

Pese a que en el Zócalo capitalino se han instalado estructuras por el Fan Fest mundialista, la CNTE planea iniciar su manifestación en el Ángel de la Independencia y terminarla en Palacio Nacional.

Por lo que al ser cuestionada si la CNTE podrá acceder al zócalo durante los festejos derivados del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum indicó que se buscará un equilibrio.

“Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial, es la tarea de todo gobierno” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Y una vez más, reiteró que se buscará el diálogo para evitar conflictos mayores.

CNTE anuncia paro nacional a partir del primero de junio

Por su parte, la CNTE rechazó al aumento salarial del 9% argumentando que en términos reales el incremento es de 4.3%.

Razón por la que iniciará un paro nacional el próximo primero de junio, día en que se manifestará y bloqueará accesos y salidas en al menos diez estados de la República Mexicana.

No cesarán hasta que se cumplan sus exigencias:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Derogación de la reforma educativa

Aumento salarial de 100 por ciento.