Hilda Araceli Brown devolvió su visa de Estados Unidos tras acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Tras participar en una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con presidentes municipales y legisladores, la exalcaldesa de Rosarito informó a medios que había devuelto su visa al consulado.

Lo anterior ocurre después de que Hilda Araceli Brown fuera sancionada por las autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Que me investiguen porque nada me van a encontrar”, dice Hilda Araceli Brown tras acusaciones

En un encuentro con medios de comunicación, Hilda Araceli Brown dio a conocer que devolvió su visa HL al consulado porque, dijo, no quería tener ningún problema al respecto.

Aseguró además de ser una persona que siempre, junto con su familia, se ha dedicado al sector turismo.

Incluso, la exalcadesa de Rosarito se mostró alegre porque la estaban investigando y aseguró que no le iban a encontrar nada.

Recordó las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su momento aseguró que no había pruebas de que Hilda Araceli Brown, exalcadesa de Rosarito, tuviera vínculos con el Cártel de Sinaloa como se le llegó a señalar.

“Que me investiguen porque nada van a encontrar. Que bueno que me estén investigando. Ya lo dijo la presidenta de la república que no hay pruebas pero estoy contenta, todo de que me investiguen porque tengo que salir adelante de esta situación y además es que nada debe el que nada teme” Hilda Araceli Brown exalcaldesa de Rosarito, Baja California

También, Hilda Araceli Brown aseguró que no hay una carpeta de investigación en su contra de parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

De igual forma, la exalcaldesa tiene un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Mientras que la sanción en contra de Hilda Araceli Brown sigue vigente por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación, protección y facilitación de narcotráfico hacia ese país.