Julieta Ramírez Padilla, senadora de Morena, desmintió que el gobierno de Estados Unidos le haya retirado la visa, luego de versiones periodísticas que circularon en días recientes.

Para aclarar la situación, realizó una transmisión en vivo desde Calexico, California, donde mostró que se encontraba en territorio estadounidense realizando actividades cotidianas.

La legisladora aseguró que se trata de una campaña de desinformación con tintes políticos y criticó a los medios de comunicación que difundieron la versión sin verificar la información, lo que, dijo, contribuye al descrédito del periodismo.

Julieta Ramírez denuncia hostigamiento y desinformación con fines políticos

Julieta Ramírez Padilla señaló que la difusión de información falsa afecta la reputación de las personas y daña la credibilidad de los medios. No obstante, reconoció a los comunicadores que sí buscaron confirmar los datos antes de publicar.

Asimismo, denunció que durante recientes actividades en Tijuana, su equipo fue seguido y hostigado por personas que intentaron interrumpir eventos comunitarios. Indicó que incluso hubo actores que ofrecieron dinero para difundir la versión de que no contaba con visa vigente.

La senadora vinculó estos hechos con el clima político previo a los procesos electorales y advirtió que la llamada “guerra sucia” suele intensificarse en estos periodos. Subrayó que continuará enfocada en su trabajo legislativo en el Senado y en su recorrido territorial por Baja California, sin entrar de manera permanente en dinámicas de desmentidos ante rumores en redes y medios.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró que su compromiso se mantiene con las comunidades y con el ejercicio de la política “de forma honesta y cercana”, pese al ambiente de confrontación que, aseguró, se ha vuelto frecuente en el debate público.