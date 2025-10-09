Un juez federal rechazó el amparo para desbloquear las cuentas bancarias de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena acusada de presuntos vínculos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Hace un mes, el gobierno de Estados Unidos señaló a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo de ser facilitadora de La Mayiza por lo que fue sancionada junto a seis personas más y 15 empresas.

Frente a estas acusaciones de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo en México y la diputada de Morena impuso un amparo.

Hilda Araceli Brown Figueredo (Cuartoscuro)

Juez rechaza amparo de Hilda Araceli Brown Figueredo; la diputada no podrá acceder a sus cuentas

La diputada Hilda Araceli Brown Figueredo no podrá acceder a sus cuentas ya que el juez Marco Antonio Arreola Herrera rechazó el amparo contra la decisión de la UIF para desbloquearlas.

Según el juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo acreditó que es titular de las cuentas bancarias.

De acuerdo con la información, Hilda Araceli Brown Figueredo interpuso el recurso de amparo el pasado 2 de octubre para desbloquear sus cuentas bancarias, sin embargo, el recurso fue rechazado.