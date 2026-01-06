La diputada de Morena Alejandra Ang Hernández fue detenida al intentar cruzar a Estados Unidos con dinero en efectivo que no declaró.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Alejandra Ang Hernández fue detenida por agentes federales al intentar cruzar con 800 mil pesos.

Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena, fue detenida al intentar cruzar a Estados Unidos con efectivo sin declarar

Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, fue retenida durante al menos cinco horas en la Garita de Calexico, California.

Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena (@alejandraangmxl / Instagram )

Autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la detuvieron después de que intentó cruzar con 800 mil pesos (40 mil dólares) sin notificar a la autoridad migratoria.

Durante una inspección de rutina, agentes de la CBP localizaron el dinero.

Alejandra Ang Hernández transportaba una cantidad de dólares superior a la permitida sin declarar, 10 mil dólares.

Los primeros reportes extraoficiales señalan que la duputada llevaba el dinero dividido en dos secciones de su automóvil, una parte enfrente y otra atrás.

Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena, negó cualquier irregularidad en el origen del dinero

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandra Ang Hernández intentó ingresar a Estados Unidos por la garita nueva de Calexico a bordo de una camioneta GMC Yukon blanca.

Los hechos habrían ocurrido durante la tarde del lunes 5 de enero.

Se dio a conocer que Alejandra Ang Hernández salió de la Garita de Calexico, California alrededor de las 21 horas.

Pese a la falta de la diputada de Morena, trascendió que su visa de turista no le fue revocada ya que está entregando toda la información requerida.

“Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados. Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad” Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena

Horas después del aseguramiento, en un diálogo con La Jornada Baja California, Ang Hernández reconoció lo ocurrido y aseguró que se trató de un descuido de su parte.

“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país” Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena

Ang Hernández negó cualquier irregularidad en el origen de los recursos y aseguró que se trata de dinero de carácter personal y está realizando el proceso para poderlo recuperar.

“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad” Alejandra Ang Hernández, diputada de Morena