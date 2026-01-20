Julieta Ramírez, senadora de Morena, apareció en Calexico, California, Estados Unidos, luego de que fue retada a ir a Disneylandia para probar que tiene visa.

“No me creen, alegan que es IA… entonces la duda es, después de estar aquí, en la Ross, dándoles la hora, el día, ¿qué mas quieren de mi?” Julieta Ramírez. Senadora Morena

La legisladora federal por Baja California hizo varias publicaciones en diversos establecimientos, una de ellas un en vivo en la tienda Ross señalando que no le creen a pesar de las pruebas.

Algunos consideraron como una burla a Estados Unidos que la legisladora haya cruzado solo para hacer su en vivo.

Senadora Julieta Ramírez transmite desde la Ross y acusa campaña pagada de fake news

La senadora Julieta Ramírez aseguró en su en vivo desde el interior de la tienda Ross que hay una campaña de noticias falsas pagada en medios de comunicación a fin de publicar que no tiene visa.

“Hubo personajes a quienes se les estaba pagando… si subían la publicación de que su servidora no contaba con visa… les estaban ofreciendo lana…” Julieta Ramírez. Senadora Morena

“Es la primera que nos inventan… por mi que hubieran seguido”, agregó al cuestionar a quién le molesta que haga recorridos en Tijuana, Baja California.

Julieta Ramírez dijo que la razón por la que no ha estado en Estados Unidos recientemente es porque la mayor parte de su tiempo está en CDMX, porque le gusta promover México y sobre todo porque el trabajo legislativo es lo que consume la mayoría de su tiempo.

Además de la tienda Ross, la legisladora visitó Jack in the Box donde compró un refresco y una hamburguesa.

Julieta Ramirez está esperando a quienes la retaron a ir a Disney

Luego de que fue encarada en un recorrido por un grupo de ciudadanos y de que dijo es temporada de zopilotes, señaló que espera se reporten quienes la retaron a ir a Disney.

“Para todos esos que andaban muy preocupados de que iba a hacer su servidora porque le quitaron la visa pues ya pueden dormir tranquilos, y aquellos que me invitaron Disney pues los estoy esperando, pasen a reportarse” Julieta Ramírez. Senadora Morena

La legisladora adelantó que no siempre va a poder salir a desmentir todo lo que se dice de ella y dejó ver que por el contrario, hacen que su nombre esté vigente en medios de comunicación.