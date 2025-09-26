María Elena Pérez-Jaén, diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN) cuestiona a la morenista Hilda Brown tras acusación de acoso.

“La saludé y le dije ‘pero yo muy amable’, ¿por qué no solicita licencia? y se pone a las autoridades. Mira el tamaño de las acusaciones. Porque incluso le congelaron hasta sus cuentas" María Elena Pérez-Jaén, diputada suplente del PAN

En entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz para Radio Fórmula, María Elena Pérez-Jaén relató su versión de como encaró a la diputada morenista Hilda Brown.

Primero recuerda cómo fue que se acercó a saludarla y acto seguido se le acusó de acoso a Hilda Brown, lo que le fue cuestionable.

María Elena Pérez-Jaén cuestiona a Hilda Brown tras acusación de acoso: “¿Por qué no solicita licencia?” y se pone a disposición de las autoridades

En entrevista con Radio Fórmula, María Elena Pérez-Jaén detalló cómo fue el momento en que se acercó a la diputada morenista Hilda Brown, a quien las autoridades de Estados Unidos acusan de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y le habrían congelado sus cuentas en ese país.

La diputada suplente del PAN recordó que, tras presentar su denuncia contra Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, en la explanada de la Cámara de Diputados, vio pasar a Hilda Brown y comentó a los reporteros que la acompañaban que ella era otra legisladora señalada por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Según relató, primero la saludó —pues habían sido compañeras en la Cámara de Diputados— y luego la cuestionó sobre por qué no solicitaba licencia y se ponía a disposición de las autoridades, considerando las acusaciones tan graves en Estados Unidos.

Ante este acercamiento, Hilda Brown, frente a las cámaras, respondió que estaba siendo acosada por ser expuesta de esa forma.

Sin embargo, tanto Pérez-Jaén como los reporteros presentes refutaron esa versión, aclarando que solo acompañaban a la diputada suplente del PAN en su denuncia.