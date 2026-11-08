Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exigió investigar todos los contratos electorales en el país, incluidos los de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), tras los escándalos de corrupción de Guadalupe Taddei.

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada” Jorge Romero, dirigente PAN

Jorge Romero recordó que los escándalos de corrupción de Guadalupe Taddei y de un contratista cercano, Alfredo Hernández Casillas, llegan hasta los organismos electorales estatales conocidos como OPLEs.

El dirigente panista insistió que la salida del Guadalupe Taddei no debe derivar en impunidad y se deben emprender investigaciones.

PAN pide investigación de contratos en al menos 17 OPLEs

Jorge Romero dijo que las investigaciones formales no deben frenarse por parte de autoridades dado que lo que se sabe hasta ahora es por investigaciones periodísticas.

Los contratos señalados suman alrededor de mil 803 millones de pesos y están relacionados con al menos 17 OPLEs.

También recordó a empresas proveedoras señaladas de estar vinculadas en la trama, como:

Cajas Graf

Formas Finas y Materiales

PAN pide investigaciones transparentes en el caso Taddei

Jorge Romero dijo que las investigaciones sobre el INE deben ser transparentes, legales e independientes.

El dirigente panista dijo que están preocupados por saber si simularon contratos pues también podrían simular elecciones.