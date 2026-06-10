Bôa tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan el miércoles 10 de junio, por lo que es importante que conozcas el horario, setlist y telonero.
Estos son los detalles del show:
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Inicio del concierto: 9:00 pm
- Término del concierto: 11:00 pm
- Telonero: sin definir
- Duración: 2 horas
Bôa en el Teatro Metropólitan: setlist
La banda londinense Bôa regresa a México con un concierto en el Teatro Metropólitan y setlist de cerca de 19 canciones. Estos son los temas que se esperan:
- Deeply
- Whiplash
- Seafear
- Rain
- Get there
- Beautiful & broken
- For Jasmine
- Angry
- A girl
- Strange few
- Welcome
- Frozen
- Drinking
- Elephant
- Worry
- Fool
- Duvet
- Twilight
- Walk with me
¿Dónde se ubica el Teatro Metropólitan? Lugar donde se presentará Bôa
Bôa se presentará en el Teatro Metropólitan ubicado en avenida Independencia número 90, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.
Este será el segundo concierto de Bôa en México, como parte de su tour 2026y será la única presentación en el país.