Bôa tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan el miércoles 10 de junio, por lo que es importante que conozcas el horario, setlist y telonero.

Estos son los detalles del show:

Fecha: miércoles 10 de junio

Apertura de puertas: 7:00 pm

Inicio del concierto: 9:00 pm

Término del concierto: 11:00 pm

Telonero: sin definir

Duración: 2 horas

Bôa en el Teatro Metropólitan (Especial )

Bôa en el Teatro Metropólitan: setlist

La banda londinense Bôa regresa a México con un concierto en el Teatro Metropólitan y setlist de cerca de 19 canciones. Estos son los temas que se esperan:

Deeply Whiplash Seafear Rain Get there Beautiful & broken For Jasmine Angry A girl Strange few Welcome Frozen Drinking Elephant Worry Fool Duvet Twilight Walk with me

Bôa (Instagram/@boa_uk_official)

¿Dónde se ubica el Teatro Metropólitan? Lugar donde se presentará Bôa

Bôa se presentará en el Teatro Metropólitan ubicado en avenida Independencia número 90, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este será el segundo concierto de Bôa en México, como parte de su tour 2026y será la única presentación en el país.