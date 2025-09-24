Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de La Barredora del CJNG, seguirá como militante de Morena mientras no haya sentencia en su contra.

Así lo confirmó Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien señaló que de momento Hernán Bermúdez Requena no ha sido expulsado del partido.

Cabe señalar que Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso hoy martes 23 de septiembre, acusado de los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Hernán Bermúdez Requena (Especial/Redes sociales)

Hernán Bermúdez Requena continuará en Morena mientras no haya sentencia en su contra

En conferencia de prensa, Luisa Alcalde confirmó este martes que Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora del CJNG vinculado a proceso, continuará en Morena.

De acuerdo con la dirigente morenista, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco permanecerá en las filas del partido guinda hasta que se lleve a cabo la investigación correspondiente en su contra.

Mientras tanto, Luisa Alcalde informó que fueron suspendidos los derechos Hernán Bermúdez Requena, y esperarán a que se le dicte sentencia condenatoria para que sea expulsado de manera definitiva de Morena.

La dirigente señaló que en Morena no se adelantarán y esperarán a que se lleve a cabo el proceso legal correspondiente en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Esto respetando así los procedimientos que realizan las autoridades en contra del exfuncionario, señalado de dirigir a La Barredora, célula criminal del CJNG.