Declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena no serán públicas hasta el 2030

De acuerdo con El Universal, las declaraciones patrimoniales del ex secretario de seguridad del estado quien es señalado como el líder de la organización criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, serán reservadas por cinco años.

Es decir que las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, se podrán hacer públicas hasta el 2030.

Esta decisión fue tomada por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción del Estado de Tabasco, pues argumentaron que de difundir estas declaraciones de Hernán Bermúdez Requena, podría poner en riesgo las investigaciones.

Además de poner en riesgo la integridad de Hernán Bermúdez Requena y la seguridad pública, por lo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

También se reveló que la información patrimonial de Hernán Bermúdez Requena, de hacerse pública, pudiera ser sujeta a un “mal manejo” de datos que puede arriesgar las actividades que la seguridad pública implemente.

“Los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acuerdan clasificar como información reservada, por el periodo de cinco años, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses del exservidor público señalado”. Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción del Estado de Tabasco

Esta reserva en las declaraciones públicas del ex secretario de seguridad se indicaron en el expediente 273195200008925 , y se apoyaen lo que establece el artículo 105 fracción VIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Pues se establece que se considera reservada toda información que pueda causar daño u obstruya la previsión o persecución de los delitos o que altere el proceso de las carpetas de investigación.