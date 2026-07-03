Omar García Harfuch compartió que Juan José “El Abuelo” Farías Álvarez podría ser extraditado si Estados Unidos lo solicita.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que se está buscando la detención de “El Abuelo” Farías.

Asimismo resaltó que tanto el hijo como el sobrino del líder de Cárteles Unidos ya cuentan con órdenes de aprehensión en México, es decir, son buscados por ambas naciones.

García Harfuch conforma investigaciones contra “El Abuelo” Farías y su familia

Ante la acusación formal de Estados Unidos contra el hijo y el sobrino de “El Abuelo” Farías, el secretario Omar García Harfuch aseguró que ya hay investigaciones en contra de los presuntos criminales de Michoacán.

De acuerdo con el secretario, Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, hijo de “El Abuelo” Farías, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, su sobrino, cuentan con órdenes de aprehensión.

Asimismo, resaltó que si Estados Unidos, quien los señala por el tráfico de metanfetaminas y apoyar a una organización terrorista extranjera, buscan su extradición, se fortalecerán las investigaciones que ya están en curso.

“Ya tienen orden de aprehensión aquí en nuestro país. Ahora Estados Unidos está notificado, lo único que se hace es, si en algún momento solicitan la extradición, nada más se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí porque ya hay investigaciones en curso”

Asimismo, resaltó que se han llevado a cabo varias operaciones de seguridad en Tepalcatepec, Michoacán, y en la entidad para buscar la detención de estos objetivos prioritarios, en coordinación con:

Ejército

Marina

Policía estatal

“Ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, la Marina, del propio gobierno estatal contra este grupo criminal y por supuesto son objetivos prioritarios de los que estamos buscando su detención”

Estados Unidos acusa a familia de “El Abuelo” Farías de narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al hijo y al sobrino de “El Abuelo” Farías de narcotráfico.

De acuerdo con los señalamientos, Juan José Farías e Israel Vega, de 31 y 37 años respectivamente, los familiares de “El Abuelo” Farías conspiraban para fabricar y distribuir metanfetamina en Estados Unidos.

De ser detenidos y extraditados, podrían enfrentar una sentencia de cadena perpetua si se comprueba que son miembros de alto rango en Cárteles Unidos.