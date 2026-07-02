Estados Unidos acusó por el delito de narcotráfico al hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías, señalado como el líder del grupo criminal Cárteles Unidos con presencia en Michoacán.

Por determinación de un gran jurado federal del Distrito de Columbia, la acusación formal fue presentada contra:

Juan José “Juanjo” Farías Mendoza: (Hijo) de 31 años

Israel “Papo” Vega Farías: (Sobrino) de 37 años

Ambos hombres, originarios de Tepalcatepec, Michoacán, podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua si se comprueba que son miembros de alto rango de la organización Cárteles Unidos.

Estados Unidos sanciona a Cárteles Unidos (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías podrían enfrentar cadena perpetua por narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías conspiraban para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos.

Otros de los crímenes que se les adjudica a Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, son:

Dar material a una organización terrorista extranjera

Utilizar, portar y poseer armas de fuego y artefactos destructivos

Si las autoridades de Estados Unidos los declaran culpables, ambos podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, ya que los Cárteles Unidos fueron clasificados como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Cárteles Unidos tiene presencia en ciudades de Estados Unidos

Según el Departamento de Justicia, los Cárteles Unidos tienen su base en Michoacán y son uno de los mayores productores mensuales de metanfetamina del mundo.

La organización cuenta con una red de distribución presente en diversas ciudades de Estados Unidos, tales como: