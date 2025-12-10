El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, negó que Edgar “Limones”, detenido por el delito de extorsión a ganaderos y supuesto miembro de Los Cabrera, tenga vínculos con la CATEM.

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM. La única información oficial es la emitida por la SSPC

La detención de Edgar “Limones” se efectuó el miércoles 10 de diciembre de 2025 en el estado de Durango, resultado de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

En redes sociales, el también secretario de la CATEM hizo un llamado a tomar en cuenta la única información oficial de la SSPC, pues “en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Golpe a Los Cabrera: cae Edgar “N”, ligado a extorsiones en Durango. (Cortesía )

Pedro Haces defendió que CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, por lo que no permitirá que “la mentira manche su trabajo ni integridad”.

De igual forma garantizó que frente a la desinformación, la CATEM seguirá adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días.

“Como dirigente de CATEM niego rotundamente que el señor “Limones” pertenezca a esta gran Confederación. La Confederación de la productividad, la Confederación moderna, la Confederación que impulsa todos los días e impulsa los factores de la producción. ¡No se equivoquen! “Limones” no es CATEM”

A fin de desmentir una posible conexión, Pedro Haces incluso felicitó a las autoridades mexicanas y a la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, por el golpe al crimen organizado por detener a Edgar “Limones”.

Por la mañana Omar García Harfuch resaltó que la captura de “Limones” constituye un golpe a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.