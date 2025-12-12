Autoridades dieron a conocer el ingreso de Edgar N, mejor conocido como “El Limones”, a penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, este viernes 12 de diciembre.

“El Limones” es acusado de extorsionar a comerciantes y empresarios en la zona de La Laguna en Durango y Coahuila, estando relacionado con el grupo delictivo conocido como Los Cabrera.

“El Limones” ingresó al Altiplano junto a operadores de Los Cabrera

En el reporte se señaló que “El Limones” fue ingresado al Altiplano junto a otros cinco operadores de Los Cabrera.

Estos cinco operadores de Los Cabrera fueron arrestados junto con “El Limones” durante los cateos en donde se capturó a este último, luego de que se le acusara de una serie de extorsiones.

De acuerdo con el fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, este personaje actuaba en la región desde hace tres años, por lo menos, por lo que su captura es de alto perfil.

Asimismo señaló que aunque se sabe que cometía sus delitos principalmente entre la élite de comerciantes y empresarios, incluidas cámaras de comercio como la Coparmex.

No obstante, varias de sus víctimas no necesariamente estaban agremiadas a una cámara, por lo que la existencia de “El Limones” era conocida de manera popular entre la ciudadanía.

“El Limones” estaría relacionado con autoridades federales

Otra cosa por la que se buscaba a “El Limones”, es por sus supuestos vínculos con autoridades federales, pues se le señaló como secretario de la CATEM.

En algunas fotos se pudo ver a “El Limones” portando los logos de la CATEM, además de ser señalado de incurrir en lavado de dinero con personajes de alto perfil político no revelados.

Es por ello que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló sus cuentas personales y empresariales el pasado 11 de diciembre de 2025.

Además del tema de las extorsiones y lavado de dinero, también se le acusa de cometer otro tipo de estafas no especificadas, además de realizar grandes depósitos bancarios sin justificación evidente.