Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) pidió un informe al secretario general de esa organización en Durango, Nassael Armando Cobian Duarte, sobre el caso El Limones y se ser necesario renuncie.

“El día de hoy he pedido a CATEM nacional que me pida por escrito al señor Nassael de Durango un informe de todo lo que ha salido a la luz pública y si es necesario, entregue la secretaria general el estado de Durango, aunque sea buena persona el señor Nassael pero yo no voy a solapar que alguien esté encubriendo un delincuente en CATEM” Pedro Haces Barba. Secretario general de CATEM y diputado federal de Morena

Así lo dijo durante una entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio aunque no descarto que el líder de CATEM Durango estuviera amenazado.

Pedro Haces Barba, también diputado federal por Morena, no descartó que el líder de CATEM en Durango, Nassael Armando Cobian Duarte, pudiera estar amenazado ya que en distintos estados los dirigentes han sido objeto de extorsiones, situación que dijo rechazar.

Pedro Haces insiste que no tiene vínculos con El Limones y solo da la cara por dirigentes estatales: “CATEM es muy grande”

Pedro Haces Barba dijo que no conoce y no ha visto nunca a Edgar N, El Limones, aunque tampoco tiene la forma de investigar a cada agremiado de CATEM.

Dijo que por los únicos que puede responder es por los 32 dirigentes estatales pero no por su gente, ello ante las fotografías difundidas en redes sociales en las que se ve a El Limones con ropa que lleva logos de CATEM y en eventos públicos de la Confederación.

“No se puede decir… no voy a permitir que nadie tache la imagen de CATEM… no voy a permitir de ninguna forma que se diga que Pedro Haces está ligado, no, yo no estoy ligado a nadie… no soy pilmama para andarle cuidando las manos a todos los dirigentes municipales, CATEM es muy grande” Pedro Haces Barba. Secretario general de CATEM y diputado federal de Morena

Al inicio de la entrevista con Luis Cárdenas, el líder sindicalista afirmó que “el señor Limones no pertenece a CATEM”.

Pero Haces insiste que autoridades federales no identifican a El Limones como parte de CATEM

Pedro Haces Barba se mostró molesto con quienes dijo no hacen un “periodismo responsable” y es que señaló que las autoridades del Gabinete se Seguridad jamás mencionaron que El Limones pertenezca a CATEM.

Cabe recordar que lo que se señaló es que Edgar N, El Limones, era encargado financiero del grupo criminal Los Cabrera, aliado a Los Mayos del Cártel de Sinaloa y era extorsionador.