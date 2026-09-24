Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que esperará que la Fiscalía General de la República (FGR) aclare los permisos de la empresa Gas Natural del Noroeste a la que se señaló de presunto huachicol en San José Iturbide, Guanajuato.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía o tiene esta empresa y ya tiene que informarlo en su momento la Fiscalía (General de la República). Pregunté a la fiscal y dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La empresa Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA, ha señalado que cuentan con los permisos para el almacenamiento de combustible por lo que rechazan que sea un caso de huachicol como se anunció inicialmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera del 24 de septiembre que la FGR informará cobre el caso, mismo en el que fue destituido el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, por la presunta confusión.

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