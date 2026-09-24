El miércoles 23 de septiembre se confirmó que Juan Francisco Vera dejará la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato tras el decomiso histórico de huachicol.

La salida de Juan Francisco Vera tiene lugar sin que la propia FGR haya revelado los verdaderos motivos detrás de esta repentina decisión.

Juan Francisco Vera deja la FGR en Guanajuato tras decomiso histórico de huachicol

La salida de Juan Francisco Vera de la FGR se da en medio de una controversia pública tras la incautación de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento, ubicada en San José Iturbide.

Fue el 28 de enero de 2026 cuando Vera asumió funciones, por lo que permaneció en el cargo tan solo 8 meses.

El lugar del ahora exfuncionario será ocupado por Norma Quevedo Vázquez, integrante con trayectoria previa dentro de la corporación federal.

Juan Francisco Vera, FGR Guanajuato (Especial)

La investigación por el decomiso de presunto huachicol se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a la espera de nuevos avances.

Aunque las autoridades resaltaron el decomiso de más de 59 millones de litros de combustible como parte del combate al huachicol, la empresa asegura la legalidad del hidrocarburo.

En este sentido, se desconoce si la salida de Juan Francisco Vera está relacionada a este caso, o existen otros motivos detrás de esta decisión.